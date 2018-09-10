المصدر: بغداد - البيان

أعلن مسؤول في عمليات نينوى العثور على جثث 35 شخصاً داخل مقبرة جماعية، في بلدة باطنايا التابعة لقضاء تلكيف (20 كيلومتراً شمالي الموصل).

وقال العقيد صالح شريف، إن القوات الأمنية عثرت على مقبرة جماعية تضم 35 جثة داخل بلدة باطنايا وإن الجثث تعود لمدنيين قتلوا على يد الميليشيات خلال العمليات العسكرية في الموصل، حيث قامت الميليشيات بطمر الجثث، ولم يتم التعرف على هوياتهم.

وتشهد محافظة نينوى بين الحين والآخر هجمات بالعبوات الناسفة واغتيالات بالأسلحة الكاتمة طالت المدنيين، في ظل غياب الأجهزة الحكومية، وغياب الأمن في المحافظة.