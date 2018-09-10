الأردن: أحكام مشددة لـ 7 مدانين بالتخطيط لأعمال إرهابية

المصدر: عمان- وكالات

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، أمس، عدداً من الأحكام المشددة بحق 7 متهمين خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف أفراداً من الأجهزة الأمنية (المخابرات وسلاح الجو) باستخدام أسلحة كاتم صوت.

جاء ذلك خلال جلسة علنية برئاسة رئيس المحكمة العقيد القاضي العسكري الدكتور محمد العفيف وعضوية القاضيين المدني أحمد القطارنة والعسكري الرائد صفوان الزعبي، بحضور مدعي عام أمن الدولة النقيب بشار الزيود.

وتراوحت الأحكام بين الأشغال الشاقة المؤقتة 3 أشهر و15 عاماً، حيث أصدرت المحكمة على ثلاثة متهمين أحكاماً مشددة بالسجن 15 عاماً بتهم المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك وتصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، والترويج لأفكار جماعة إرهابية.

كما أصدرت المحكمة حكماً على المتهم الرابع بالأشغال المؤقتة 5 أعوام بتهمة الترويج لأفكار جماعة إرهابية، وعدم الإبلاغ عن وجود مخطط إرهابي.

كما أصدرت المحكمة حكماً ببراءة أحد المتهمين، وحكماً بالأشغال المؤقتة على متهمين اثنين أحدهما 3 أشهر، والآخر 6 أشهر لحيازتهما أسلحة نارية دون ترخيص قانوني.