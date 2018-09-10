الجيشان المصري والأميركي يواصلان تدريبات «النجم الساطع»

المصدر: القاهرة - وكالات

واصلت قوات مصرية وأميركية لليوم الثاني على التوالي، أمس، تدريبات «النجم الساطع» بمشاركة دول أخرى في المنطقة.وحسب بيان نشره الناطق العسكري المصري على صفحته الرسمية انطلقت فعاليات التدريب المصري الأميركي المشترك النجم الساطع 2018 الذي يستمر خلال الفترة من 8 إلى 20 سبتمبر بقاعدة محمد نجيب العسكرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية.

وأضاف إن هذه التدريبات ستكون بمشاركة قوات ومراقبين من 25 دولة.

وتابع البيان: « النجم الساطع هذا العام هدفه التدريب على أعمال القتال غير النمطية ومهاجمة البؤر الإرهابية المسلحة وتطهيرها».