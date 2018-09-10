انطلاق تمرين «الحزم 1» بين السعودية والسودان

المصدر: الرياض - وام

انطلق، أمس، التمرين المشترك «الحزم رقم 1» بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات البرية السودانية، بحضور قائد المنطقة الشمالية اللواء ركن صالح بن أحمد الزهراني، وعدد من القيادات العسكرية السودانية، في مركز الأمير خالد بن سلطان للتمارين التكتيكية بالمنطقة الشمالية.

وأكد العميد الركن فارس المطيري، مدير عمليات المنطقة، اكتمال وجاهزية واستعداد القوات المشاركة لخوض غمار هذا التمرين، الذي يهدف إلى تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين، وتبادل الخبرات العسكرية، وتوحيد المفاهيم العسكرية، من خلال العمل المشترك والتدريب على التخطيط لعمليات الحرب غير النظامية، من خلال مراكز القيادة وعمليات صنع القرار العسكري في عمليات الحرب غير النظامية لقوات الواجب المختلطة.