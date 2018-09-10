اجتماعات عسكرية لقادة جيوش «التعاون» في الكويت

المصدر: الكويت - أ ف ب

يجتمع قادة جيوش دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الاثنين، في الكويت، قبل اجتماع مقرر بعد غدٍ الأربعاء مع مسؤولين عسكريين أميركيين ومصريين وأردنيين، بحسب ما أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الكويتية أمس.

وينعقد اجتماع اليوم في إطار الدورة 15 لأعمال «اللجنة العسكرية العليا الخليجية» التي تضم قادة جيوش الخليج.

ويهدف الاجتماع بين قادة جيوش دول الخليج وقادة عسكريين في مصر والأردن والولايات المتحدة إلى «تعزيز التعاون وتحقيق المزيد من التكامل العسكري المشترك»، بحسب مسؤول كويتي.

يُشار إلى أنه في نهاية يوليو الماضي، أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله أن بلاده تدرس مقترحات أميركية لإقامة تحالف استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط بهدف التصدي للنفوذ الإيراني في المنطقة.