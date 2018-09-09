الإرياني: مليون قتيل مشروع الحوثي لفرض ولاية الفقيه

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني أن شهية ميليشيات الحوثي الإيرانية مفتوحة للحرب والدماء، مشيرا إلى أن مشروع مليون قتيل يمني لفرض حلمه في الولاية والإمامة هو أكبر دليل على ذلك.

وقال في تغريدة على حسابه في تويتر، "قائد الميليشيا الحوثية الإيرانية يدعو إلى مشروع مليون قتيل يمني لفرض حلمه في الولاية والإمامة واستمرار تسلطه على رقاب اليمنيين، وتحويل اليمن إلى ساحة نفوذ إيراني لاقلاق أمن دول المنطقة، معلنا أن شهيته للحرب والدماء مفتوحة رغم كل الخراب وسيل الدماء المتدفق منذ انقلابه المشئوم".

وتابع، "يدعو قائد الميليشيا الحوثية الإيرانية اليمنيين للتضحية بمليون قتيل، والاستعداد لخمسين عام من الحرب والدمار والفقر والجوع والمرض وانقطاع الخدمات، وتوقف المرتبات، والقطيعة مع العالم الخارجي، كاشفا حقيقة المشروع الذي يحمله لهذا الجيل والأجيال القادمة". فهل سيستمر اليمنيون في صمتهم؟.

وأضاف، "هذا هو الفرق بين الميليشيا الحوثية الإيرانية التي تقتل الشعب وتدمر الاقتصاد وتوقف التعليم و ينتشر الفقر والجوع والمرض بسبب إهمالها غير أبهة بحياة المواطنين وبين الدولة التي تبني وتعمر وتخلق فرص العمل وتصرف المرتبات وتهتم بالتعليم والصحة والطرقات وتبني جسور من العلاقات الدولية".