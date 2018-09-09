البحرين: ضبط 14 إيرانياً دخلوا المملكة بجوازات مزورة

المصدر: المنامة - وكالات

أعلنت وزارة الداخلية في البحرين القبض على 14 إيرانياً دخلوا المملكة بجوازات سفر آسيوية مزيفة.

وقال المدير العام للإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، إنه تم استدعاء أصحاب العمل الذين ضُبط لديهم المقبوض عليهم. وأوضح أنه فور تأكيد المعلومات الأولية التي توافرت في هذا الشأن، تمت مباشرة أعمال البحث والتحري التي أسفرت عن تحديد هويات المشتبه فيهم والقبض عليهم، إذ اتضح أنهم يحملون الجنسية الإيرانية.

وأفاد بأن الأشخاص المقبوض عليهم اشتروا جوازات سفر آسيوية بمبالغ مالية، بغرض الدخول إلى مملكة البحرين، بالترتيب مع أشخاص بحرينيين من أصول إيرانية. وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.