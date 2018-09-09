العقيلي: تحرير تعز حتمي

المصدر: Ⅶ عدن - سبأنت

أكد رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية اللواء الركن الدكتور طاهر العقيلي أن استكمال تحرير تعز من الميليشيا الحوثية الانقلابية أمر حتمي في الوقت القريب، وستتحرر تعز بفضل الالتفاف الشعبي الكبير في معركة الجمهورية واستعادة الدولة.. مشيراً إلى أن أبناء تعز يناضلون في كل الجبهات على امتداد جغرافيا المعركة الوطنية.

وثمن رئيس الأركان خلال لقائه، في العاصمة المؤقتة عدن، قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل، الجهود المخلصة التي تبذلها قيادة المحور وقيادات الوحدات العسكرية في تعز.. منوهاً إلى ما تحققه اللجنة المكلفة من قبَل الرئيس اليمني من نجاحات وإنجازات في المربعات التي تم تحريرها من الميليشيا الانقلابية.

واستمع اللواء العقيلي من قائد محور تعز إلى تقرير مفصل حول مستجدات العمليات العسكرية في جميع الجوانب العملياتية والإدارية والخطط المستقبلية لاستكمال تحرير المحافظة من ميليشيا الحوثي الإرهابية.