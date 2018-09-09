برلماني عراقي ينتقد اعتماد بلاده على نفط البصرة

المصدر: بغداد - وكالات

اعتبر رئيس البرلمان العراقي، الأكبر سناً، محمد علي زيني، أمس، أن اعتماد العراق بكامله على البصرة يدلل على ريعية الاقتصاد.

وقال زيني، خلال الجلسة التي عُقدت أمس بشأن البصرة، إن «اعتماد العراق بكامله على البصرة يدلل على ريعية الاقتصاد، ما يتطلب وضع خطط واستراتيجيات لبناء الاقتصاد العراقي، من خلال الاعتماد على اقتصاد منتج وتنشيط القطاع الخاص الذي يعاني الإهمال».

وتشهد محافظة البصرة منذ أشهر تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات، وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتطورت إلى تدخل القوات الأمنية، ما أدى إلى مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين.