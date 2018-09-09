المصدر: طرابلس - البيان

قالت مصادر أمنية ليبية إنها قبضت على 10 من إجمالي نحو 33 تشادياً تسللوا إلى البلاد لتنفيذ جريمة قتل في اثنين من مواطنيهم بسبب ما وصفوها بقضية شرف، لافتة إلى أن الجهود الأمنية ما زالت مستمرة للقبض على باقي العناصر.

وأعلنت مصادر أمنية بمنطقة أوجلة - أجخرة (وسط شرق) أن المهتمين نفذوا الجريمة في إحدى مزارع أوجلة مطلع الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن المتهمين الذين ألقي القبض عليهم أقروا خلال التحقيقات بمسؤوليتهم عن قتل اثنين من مواطنيهم. وأكدت أن عدد المتهمين في الجريمة يبلغ 33 تشادياً، بحسب ما تبين خلال التحقيقات التي أُجريت مع المتهمين العشرة الذين أُلقي القبض عليهم في ليبيا بمركز شرطة أوجلة، لافتة إلى أن التحقيقات معهم لا تزال مستمرة.