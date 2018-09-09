المصدر: الضالع - سبأنت

اختتم البرنامج الوطني اليمني للتعامل مع الألغام بالتعاون مع مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة الضالع، حملة التوعية الطارئة الثالثة لمتطوعي ومتطوعات منظمات المجتمع المدني بالمحافظة، الخاصة بمخاطر الألغام.

واستهدفت الحملة التي استمرت 30 يوماً بمشاركة أكثر من 54 مدرباً ومتدربة وناشراً وناشرة توعية، مديريات الضالع وقعطبة والحصين والأزارق والشعيب، التوعية بمخاطر الألغام وما تخلفها من مسببات وأضرار يتعرض لها السكان بمختلف فئاتهم.

وأوضح البرنامج أن عدد حالات ضحايا الألغام في المحافظة بلغت أكثر من 29 حالة، وذلك خلال الفترة من 2017 وحتى 2018. وتم توزيع الشهادات التقديرية للمتطوعين والمتطوعات.