المصدر: رام الله- وكالات

أعلنت صحيفة «الغارديان» البريطانية، إن أكثر من 100 فنان عالمي وموسيقار ورسام من مشاهير العالم، أعلنوا في بيان مقاطعة مهرجان الأغنية الأوروبية «الأوروفيزيون» بسبب إقامته في إسرائيل.

وجاء في البيان: «إننا نحتج على إقامة الحفل في إسرائيل التي تنكر حقوق الفلسطينيين وتمنع عنهم الحرية، وسنواصل ذلك حتى يتمتع الشعب الفلسطيني بالحرية والحقوق».

وفي هذا البيان أكد الفنانون، أن إسرائيل تمارس القتل بالرصاص الحي ضد المتظاهرين، حيث قتلت أخيراً 72 متظاهراً بينهم 6 أطفال بالرصاص الحي لمجرد التظاهر.

ويعد بيان «الغارديان» من أقوى الصفعات للاحتلال الإسرائيلي، لا سيما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزرائه ووسائل الإعلام الإسرائيلية وحلفائهم الأميركيين.