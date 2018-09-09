حفتر يشكل غرفة عمليات خاصة بالجنوب الليبي

المصدر: Ⅶ بنغازي ـ البيان

أصدر القائد العام للجيش الليبي، أمس، خليفة حفتر قراراً بشأن تشكيل مجموعة عمليات الجنوب، تضمن تكليف آمر القوات الخاصة الصاعقة اللواء ونيس بوخمادة أمراً للمجموعة وبرفقة 6 ضباط آخرين بمهام معاون لآمر المجموعة ومنسق شؤون إدارية وتسليح، ومنسق وحدة المدفعية، ومنسق وحدة المخابرات، ومنسق وحدة السلاح الجوي، ومنسق وحدة الاستطلاع.

وأوضح القرار في مادته الثانية أن مهام المجموعة تأمين مناطق الجنوب الغربي والقضاء على العصابات والمجموعات الإرهابية والمرتزقة والظواهر السلبية من تهريب وتجارة المخدرات والأسلحة والبشر.

وبين القرار أنه من مهام المجموعة أيضاً التنسيق التام مع آمري المناطق العسكرية ورؤساء الغرف الأمنية المشتركة عند العمل داخل حدود كل منطقة عسكرية بما يكفل نجاح المهمة المكلفين بها، وطالب القرار آمري المناطق العسكري تكليف مندوبين لهم للعمل ضمن مجموعة عمليات الجنوب.

ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تتمركز المجموعة بقاعدة تمنهنت العسكرية، مطالباً في المادة الرابعة بالعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وإلغاء كل ما يخالفه من قرارات.

إلى ذلك، بلغت حصيلة الضحايا التي وقعت خلال الاشتباكات الأخيرة في طرابلس 78 قتيلاً وإصابة 313 آخرين.

وبيّن المستشفى الميداني التابع لإدارة شؤون الجرحى في طرابلس، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل «فيسبوك»، أنه تم إيواء 210 جرحى بالمصحات، فيما غادر 103 منهم في اليوم ذاته.

ونوهت إدارة شؤون الجرحى إلى أن عدد المفقودين بلغ 16، فيما تم إجلاء 95 عائلة عن أماكن الاشتباكات، وإغاثة 150 عائلة أخرى.