الحكم بإعدام 75 من قيادات الإخوان والمؤبد للمرشد العام

المصدر: وكالات

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 75 متهما بالإعدام شنقاً في القضية المعروفة إعلامياً بفض اعتصام رابعة العدوية، فيما عاقبت مرشد جماعة الإخوان المسلمين وعددا من قياداتها بالسجن المؤبد (25عاما)، والسجن خمس سنوات لعشرات آخرين من بينهم المصور الصحفي محمود أبوزيد الشهير بشوكان.

ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام قيادات في جماعة الإخوان المسلمين، أبرزهم عصام العريان ومحمد البلتاجي و عبد الرحمن البر و أسامة ياسين ووجدي غنيم وصفوت حجازي وعمرو زكي وأحمد عارف، والقيادي في الجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد وطارق الزمر.

ومن بين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد فضلا عن بديع، عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط و باسم عودة وزير التموين السابق.