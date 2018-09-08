وفاة فتى فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال في رفح

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وفاة فتى فلسطيني السبت متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي الجمعة في رفح بجنوب القطاع، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال المصدر نفسه إن أحمد مصباح أبو طيور (17 عاما) من رفح استشهد متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها أمس الجمعة شرق رفح قرب السياج الحدودي الفاصل" في جنوب قطاع غزة.

وبذلك، يرتفع إلى 175 عدد الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي منذ بدء الاحتجاجات على الحدود بين قطاع غزة واسرائيل أواخر مارس الماضي.

وتشهد حدود قطاع غزة منذ ذلك التاريخ احتجاجات تتكثف يوم الجمعة من كل أسبوع، لتأكيد "حق العودة للاجئين" الفلسطينيين إلى بلداتهم التي هجروا أو طردوا منها قبل نحو سبعين عاما، والمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أكثر من عشر سنوات، وفق ما تقول الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة.