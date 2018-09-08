مقتل 3 عراقيين وإصابة 50 آخرين في اضطرابات البصرة

أعلنت وزارة الصحة العراقية مقتل ثلاثة اشخاص وإصابة 50 آخرين خلال الاضطرابات الامنية التي شهدتها محافظة البصرة أمس الجمعة وحتى فجر اليوم السبت وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية .
وقالت الوزارة ، في إحصائية جديدة اليوم ، إن موقف المظاهرات في محافظة البصرة اليوم الجمعة وحتى الساعة الواحدة والنصف من فجر اليوم السبت أسفر عن مقتل 3 متظاهرين وإصابة 50 آخرين غالبيتهم من المدنيين.
وتشهد البصرة احتجاجات شديدة تضمنت إحراق مقار مؤسسات حكومية ومكاتب أحزاب وحركات سياسية، فضلا عن القنصلية الإيرانية العامة، واقتحام مستشفى لجرحى الحشد الشعبي.