وفد الحكومة اليمنية يغادر جنيف اليوم

المصدر: البيان الالكتروني والوكالات

يغادر وفد الحكومة اليمنية جنيف اليوم السبت بعد تعذر إجراء محادثات برعاية الأمم المتحدة بسبب غياب وفد المتمردين الحوثيين، بحسب ما أعلن أحد أعضاء الوفد.

وقال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني في مؤتمر صحافي: إن تصريحات غريفيث كانت مبرراً للحوثيين للتغيب عن المباحثات.

وعقد ممثل الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث مؤتمراً صحافياً حول هذه المبادرة لعقد مفاوضات كان من المفترض أن تنطلق الخميس .

وقال المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث :أشكر وفد الحكومة اليمنية على التزامهم بالحضور وجدول المشاورات ولقد أجرينا مشاورات مثمرة مع الوفد وأقدر التزامه بالحضور إلى جنيف.

وقال غريفيث: حاولنا بطرق مختلفة إحضار وفد الحوثيين إلى جنيف لكن لم نتلق ردا منهم.

من جهة أخرى قال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني في مؤتمر صحافي: إن تصريحات غريفيث كانت مبرراً للحوثيين للتغيب عن المباحثات.

وأكد وزير الخارجية اليمني أن الانقلابيين يقابلون الجهود الدولية للسلام بالاستهتار وليس لديهم أي جدية لإنهاء معاناة الشعب اليمني.

وأوضح اليماني: نضع العالم أمام مسؤولياته في تطبيق القرارات الدولية والمبادرة الخليجية لان إفشال المفاوضات سياسة اعتاد عليها الانقلابيون.

وطالب خالد اليماني أن تكون هناك رسائل حازمة وحاسمة من المجتمع الدولي عندما يتم خرق التزام مهم كالحضور إلى جنيف.