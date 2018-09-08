الرئيس اليمني : أنا بخير والفرج قريب

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أنه بصحة جيدة وأن الفرج والتخلص من حكم الميليشيات أصبح قريبا .

وأشاد هادي بجهود القوات المسلحة اليمنية والمقاومة في مختلف جبهات القتال مؤكدا أنه "لن يتم فرض التجربة الإيرانية في اليمن ولو على رأسي."

وقال في كلمة له من مقر إقامته في الولايات المتحدة أن وفد الحكومة اليمنية الشرعية في جنيف يحاور على مشروع بناء اليمن الاتحادي.

وأوضح الرئيس اليمني أنه يدرك ما يعانيه الشعب اليمني قائلا: "أنا أعرف أنكم تعانون تحت حكم الميليشيات ولكن الفرج قريب وعليكم بالصبر فإن بعد الصبر الفرج."

وخلال الكلمة طمأن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الشعب اليمني على حالته الصحية مؤكدا أنه سيحل قريباً في أرض اليمن.