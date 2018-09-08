السعودية تطلق هوية وشعار اليوم الوطني 88

المصدر: الرياض - وام

أطلقت وزارة الإعلام السعودية هوية وشعار اليوم الوطني الـ88 للمملكة الذي يصادف 23 سبتمبر الجاري.

وذكر الناطق الرسمي باسم وزارة الإعلام مدير عام مركز التواصل الحكومي والدولي د. عبدالله المغلوث أن إطلاق الهوية الجديدة والشعار يهدف إلى توحيد الرسالة الإعلامية للجهات المشاركة عبر هوية موحدة معتمدة لليوم الوطني، موضحاً أن الشعار يمثل فلسفة مستمدة من خريطة المملكة ومن مجموع عدد أحرف اليوم الوطني ورقم السنة اللَّذين يساويان عدد مناطق المملكة الـ13 كما أن الانحناءات في الشعار تمثل تضاريس المملكة المتنوعة.

وأضاف إن الهوية الجديدة تسلط الضوء على الملامح الإيجابية العامة للمملكة وتسعى إلى تقديم مفهوم جديد للتغطية الإعلامية للاحتفالات ووضع بصمة متميزة ومختلفة للمناسبات والاحتفالات الوطنية وتعزيز مشاعر الحب والولاء لولاة الأمر وقيم الانتماء للوطن مبيناً أن الشعار اللفظي يحمل في طياته فلسفة مستمدة من عمق التاريخ الذي يجسده النشيد الوطني ويردده الجميع في كل وقت وأن كلمة «المجد» في الشعار تشير إلى العزة والرفعة بينما تشير كلمة «العلياء» إلى الطموح حد عنان السماء كما تهدف رؤية المملكة 2030.