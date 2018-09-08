قرقاش: الحوثي يراوغ لتعطيل جنيف

المصدر: عدن، جنيف - البيان، وكالات

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن ميليشيا الحوثي غير جادة في التفاوض مع الحكومة الشرعية في اليمن، وأنها تعودت المراوغة، بعد تأخرهم في الوصول إلى المشاورات اليمنية المنتظرة في جنيف، وفرض اشتراطات في الساعات الأخيرة.



وقال معاليه عبر «تويتر»: «تعودنا من الحوثي المراوغة حين يشعر بالضغط السياسي والعسكري، وأزمة الوصول إلى جنيف واشتراط إرسال مئات الجرحى إلى الخارج عشية بدء المشاورات، لا يمكن قراءتها إلا من زاوية التعطيل وعدم الجدية، بالمقابل، يبرز موقف الحكومة (اليمنية) بكل إيجابيته ومسؤوليته تجاه الحل السياسي».



وأعلن المبعوث الأممي لليمن، مارتن غريفيث، أمس، أنه ما زال يعمل لوصول وفد الحوثيين إلى جنيف للمشاركة في المشاورات.

وحمّلت الحكومة الشرعية، الميليشيا الحوثية مسؤولية عرقلة المشاورات، وعدم انعقادها في موعدها.



ورفض وفد الحوثيين مغادرة صنعاء، إلا بعد تلبية عدد من الشروط، من بينها نقل جرحاهم للعلاج، وضمان السماح لوفدهم بالعودة إلى اليمن.



واسـتأنفت ألوية العمالقة التابعة لقوات الشرعية عملية تحرير الحديدة، بالتزامن مع مراوغة الميليشيا الحوثية في الذهاب إلى مشاورات جنيف. وقالت مصادر عسكرية يمنية: إن قوات المقاومة اليمنية شنت هجوماً لتضييق الخناق على الميليشيا في الحديدة.

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