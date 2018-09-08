البصرة تهتف: إيران برة برة

المصدر: بغداد - عراق أحمد، وكالات

أضرم محتجون غاضبون في البصرة أمس، النيران في مقر القنصلية الإيرانية وسط المحافظة، بعد أن حاصروها مدة ساعات، احتجاجاً على تدخلات طهران في الأوضاع الداخلية للعراق، ورددوا هتافات ضد النظام الإيراني، ومنها: «إيران برة برة والبصرة حرة حرة»، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من حرق مقار الأحزاب والحركات المدعومة من إيران. فيما أقدم متظاهرون آخرون بالمحافظة على حرق بنايات تابعة لتنظيم الحشد في مجمع القصور الرئاسية. ودعت السفارة الإيرانية في بغداد رعاياها لمغادرة البصرة.

وشهدت المحافظة تجدد الاحتجاجات، ما أسفر عن سقوط قتيل جديد وإصابة 11 آخرين، بعد تدخل قوات الأمن لفض المظاهرات، وردت على الفور قيادة عمليات المحافظة، بإعادة فرض حظر التجوال حتى إشعار آخر. وأعلنت تنسيقيات البصرة وقف التظاهرات بدءاً من اليوم وحتى إشعار آخر. كما أعلن مجلس النواب إنه سيعقد جلسة استثنائية اليوم لمناقشة أحداث البصرة، التي تشهد أزمة اجتماعية وصحية، مشيراً إلى أن الجلسة ستعقد بحضور رئيس الوزراء، والوزراء المعنيين.

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