الإرياني: الجرائم الحوثية بحق الأطفال تكشف دموية الميليشيا وهمجيتها

المصدر: عدن - وام

أدان وزير الإعلام اليمني معمّر بن مطهر الإرياني استمرار مسلسل جرائم الميليشيا الحوثية الإيرانية بحق الطفولة وآخرها إطلاق قيادي حوثي رصاصة على رأس طفل بسبب ارتطام كرة قدم به.

وقال الإرياني في تصريحات صحافية إن القيادي الحوثي عبدالله الديلمي أطلق رصاصة على رأس الطفل عبدالرحمن البالغ من العمر 10 سنوات، نجل الدكتور أكرم عطران عميد كلية التربية بجامعة إب، وهو يرقد الآن في غرفة العناية المركزة بالمستشفى بحالة خطرة، واصفاً هذا العمل بالجريمة البشعة التي تكشف دموية وهمجية الميليشيا الإيرانية واستخفافها بدماء الأطفال خاصة واليمنيين بصفة عامة.

وأضاف وزير الإعلام اليمني أن هدايا الميليشيا الحوثية الإيرانية للأطفال تتمثل في السلاح والزجّ بهم في الجبهات بدلاً من إلحاقهم بالمدارس واكتشاف إبداعاتهم وتنمية مهاراتهم ومعارفهم ليكونوا عدة اليمن في المستقبل.