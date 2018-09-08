رئيس هيئة الأركان اليمني: اقتربنا من هزيمة الميليشيا

المصدر: عدن - البيان

أكد رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني، اللواء الركن طاهر العقيلي، أن الشرعية اقتربت من الانتصار على الميليشيا وأن قادة الجيش سيجتمعون قريباً في صنعاء.

وخلال ترؤسه اجتماعاً بالعاصمة المؤقتة عدن، ضم رؤساء الهيئات والدوائر بوزارة الدفاع، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة، اللواء الركن فضل حسن، وعدداً من القادة العسكريين، قال العقيلي: «اقتربنا من الانتصار على الميليشيا الانقلابية». وأضاف: وغداً سيكون هذا الاجتماع في قلب العاصمة صنعاء، وقد تجاوز شعبنا هذه الحقبة السوداء، ووأدَ أحلام الإمامة التي حاولت أن تعود من جديد مستندة إلى الدعم الإيراني.

وشدد رئيس الأركان على ضرورة التعاون والتكامل والعمل بروح الفريق الواحد بحيث تكون القوات المسلحة عند مستوى آمال وطموحات أبناء اليمن وقيادته السياسية والعسكرية، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تفرض مضاعفة الجهود والتحلي بالصبر واستحضار روح الانتصار لأننا اليوم في مواجهة عدو غاشم ارتكب بحق اليمنيين أبشع الجرائم على مر التاريخ.

وشدد رئيس الأركان على تلافي أوجه القصور وتعزيز التنسيق وتفعيل الآليات وتوحيدها لضمان عدم وجود حلقات مفقودة قد تتسبب في إرباك العمل الإداري والفني وينعكس ذلك على الأداء في الميدان.

من جهته، استعرض قائد المنطقة العسكرية الرابعة تقريراً حول سير العمليات العسكرية في مختلف جبهات ومحاور المنطقة، مؤكداً على ضرورة الاهتمام باستحقاقات الشهداء والجرحى.

فيما قال العقيلي: إن المنطقة العسكرية الرابعة كانت السباقة في تحقيق الانتصار وهزيمة الميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران، وقدم قائدها الأسبق اللواء الركن علي ناصر هادي روحه ثمناً لذلك النصر الكبير.

وكذلك القادة الكبار وفي مقدمتهم اللواء الركن جعفر محمد سعد، واللواء الركن أحمد سيف اليافعي، والعميد عمر الصبيحي وغيرهم من الشهداء الأبرار. حضر الاجتماع نائب رئيس الأركان اللواء الركن صالح الزنداني، ونائب رئيس الأركان للشؤون الفنية اللواء الركن سيف هادي، والناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي.