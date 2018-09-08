تظاهرات في 90 مدينة وبلدة سورية ضد الهجوم

المصدر: دمشق - د.ب.أ

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بخروج عشرات التظاهرات، أمس، في مدن وبلدات وقرى بأرياف محافظات إدلب وحماة وحلب، تزامناً مع غارات بلغ تعدادها 22 غارة على جنوب إدلب وشمال حماة.

وقال المرصد في بيان إن هذه التظاهرات ضمت عشرات آلاف من الأشخاص الذين نددوا بالصمت الإقليمي والدولي تجاه ما يجري من قصف يطال مناطق سيطرة المعارضة. وندد المتظاهرون بالصمت تجاه ما يجري من تحضيرات كبيرة، وتحشيد غير مسبوق من قبل قوات النظام.

وطبقاً للمرصد، شاركت في التظاهرات، التي شملت نحو 90 مدينة وبلدة ومنطقة، فعاليات مدنية متعددة، ورفع المتظاهرون لافتات ونادوا بشعارات مناهضة للنظام وحلفائه والروس.