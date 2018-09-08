رئيس البرلمان العراقي: من يتخلف عن جلسة اليوم «غير وطني»

المصدر: بغداد ـ وكالات

كشف تحالف الإصلاح والإعمار «الصدر - العبادي» عن نص رسالة شديدة اللهجة وجهها رئيس السن في مجلس النواب، محمد علي زيني للقوى السياسية حول جلسة البرلمان اليوم.

وقال النائب عن تحالف «الإصلاح والإعمار» غايب العميري، في تصريح أمس، إن رئيس السن وجه رسالة شديدة اللهجة إلى قيادات الكتل السياسية، وأخبرهم بأن الذي يتنصل عن الحضور لجلسة مجلس النواب غير وطني وإنساني. وأضاف العميري، أن الجلسة دعا لها رئيس السن بناءً على جمع تواقيع 50 نائباً جمعه تحالف الإصلاح، مبيناً أن «الجلسة ستكون مخصصة للبصرة فقط ولم تناقش الكتلة الأكبر أو طرح اسم رئيس البرلمان».