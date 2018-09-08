سفير السعودية باليمن: الحوثي فضل تنفيذ الأجندة الإيرانية على السلام

المصدر: الرياض - وكالات

أكد محمد آل جابر، سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، أمس، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران واصلت وكعادتها مراوغتها لرفض وضع نهاية للأزمة.

وكتب آل جابر في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع «تويتر» أن «وفد الحكومة الشرعية وصل إلى جنيف حاملاً غصن السلام، وآملاً أن يكون لدى الميليشيا الانقلابية ذرة حب لليمن ومصالح شعبه». وأضاف «إلا أن الميليشيا الإرهابية كعادتها راوغت عدة مرات رافضة القبول بطائرة الأمم المتحدة التي ترعى المشاورات، وجعلت الأولوية لإخراج عناصر ميليشيا حزب الله وإيران».

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة، مساء أمس الخميس، تأجيل انطلاق مشاورات جنيف لليوم الثاني على التوالي، بعد تعنت وفد ميليشيا الحوثي وعدم حضوره المشاورات، في الوقت الذي أكد وفد الحكومة اليمنية، بقاءه في العاصمة السويسرية، بغض النظر عن وصول وفد الانقلابيين من عدمه.

وأوضح خالد اليماني، وزير الخارجية اليمني رئيس وفد الحكومة الشرعية، في تصريحات للصحفيين، بينهم مراسلة «العين الإخبارية»، أن «غياب وفد الانقلابيين عن الحضور لجنيف، استهتار بجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن».