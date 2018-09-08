المصدر: واشنطن-وكالات

تداولت وسائل إعلام أمس، أن 10 من أعضاء الكونغرس طالبوا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بضرورة استمرار دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» كون الوكالة شـكلت بقرار أممي ولا يحق لأحد تفكيكها.

وبحسب وسائل الإعلام فإن هؤلاء الأعضاء وقعوا على رسالة موجهة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مفادها بأن توقف إدارته عن تمويل «الأونروا» قد يؤدي إلى أزمة إنسانية ويتسبب في تدهور أمني. وأشارت إلى أن الرسالة طالبت ترامب بضرورة مراجعة قراره باعتباره قراراً كارثياً على مصير أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني في منطقة الشرق الأوسط.