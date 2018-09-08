القنصلية الأميركية تدعو للتحقيق في استخدام القوة المفرطة

المصدر: بغداد - وكالات

أعربت القنصلية الأميركية العامة في البصرة، عن قلقها الشديد من العنف الذي شهدته التظاهرات الأخيرة، وفيما أعربت عن أسفها لسقوط ضحايا من المتظاهرين والقوات الأمنية، أكدت تضامنها مع العراق في هذا «الوقت العصيب».

وقالت القنصلية في بيان أمس، إنها تشعر بقلق إزاء العنف في بعض التظاهرات الأخيرة، وتأسف بشدة على الأرواح والخسائر التي لحقت بالمتظاهرين وقوات الأمن خلال هذه التظاهرات. وأضافت: نعبر عن تضامننا مع مواطني العراق، جميعاً خلال هذا الوقت العصيب، ونحن ندعم حق العراقيين في التجمع السلمي وطلب الخدمات من حكومتهم والتعبير عن آرائهم.

وندعو جميع العراقيين لاحترام حق التظاهر السلمي واحترام الملكيات العامة والخاصة. وتابعت القنصلية نُرحب بتصريحات الحكومة العراقية بأنها تحمي حقوق مواطنيها للتظاهر بطريقة سلمية وحماية الممتلكات. ودعت الحكومة العراقية إلى التحقيق في جميع ادعاءات استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين.