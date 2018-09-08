إطلاق بالونات حارقة من غزة باتجاه المستوطنات

المصدر: غزة - وكالات

عادت من جديد البالونات الحارقة للانطلاق من قطاع غزة صوب المدن والبلدات المحتلة المحاذية له، بعد توقف شبه كامل دام خلال الشهر الماضي، بالتزامن مع مباحثات كانت تجريها مصر بين حماس وفصائل فلسطينية من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، لإبرام اتفاق تهدئة بين غزة وإسرائيل.

وقالت وسائل إعلام، إن عشرات البالونات الحارقة انطلقت من غزة أمس، وسقط بعضها في الأراضي والأحراش الزراعية المحاذية لغزة.واستهدف جيش الاحتلال عدداً من مطلقي البالونات الحارقة شمالي غزة، ما أدى لإصابة فلسطينييْن بجراح وصفت بالطفيفة.

وتوقف إطلاق البالونات الحارقة من غزة منذ نحو شهر، بعد أن احتضنت العاصمة المصرية القاهرة مفاوضات غير مباشرة للتهدئة بين غزة وإسرائيل، مقابل تنفيذ عدد من المشاريع التي تخفف الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.