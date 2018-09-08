هجوم صاروخي على المنطقة الخضراء وسط بغداد

المصدر: بغداد - البيان

أعلن مصدر أمني عراقي عن سقوط ثلاث قذائف صاروخية داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد، في وقت مبكر أمس.

وتضم المنطقة الخضراء مقار الحكومة العراقية وعدداً من الوزارات والسفارات والبعثات الدبلوماسية ومكاتب كبار المسؤولين العراقيين.

وقال مركز الإعلام الأمني في بيان، إن القذائف الثلاث سقطت على أرض متروكة داخل المنطقة الخضراء ببغداد، من دون وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وبحسب شهود عيان فقد سقطت القذائف قرب مبنى السفارة المصرية، من دون أن يلحق انفجارها أي خسائر.

وسُمع دوي الانفجارات في مناطق عديدة من العاصمة العراقية، كما أطلقت صفارات الإنذار في المنطقة التي تخضع لإجراءات أمنية مشددة.

وقال مركز الإعلام الأمني إن القوات الأمنية بدأت بعملية تفتيش واسعة بحثاً عن المهاجمين.

ولم تتبنَ أي جهة الهجوم الذي يعد الأول منذ نوعه منذ سنوات.