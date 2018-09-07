وزير الإعلام اليمني : الجرائم الحوثية بحق الأطفال تكشف دموية المليشيا وهمجيتها

المصدر: وام

أدان معمر بن مطهر الإرياني وزير الإعلام بالجمهورية اليمنية استمرار مسلسل جرائم المليشيا الحوثية بحق الطفولة و آخرها اطلاق قيادي حوثي رصاصة على رأس طفل بسبب ارتطام كرة قدم به.

و قال الإرياني في تصريحات له إن : " ‏القيادي الحوثي عبدالله الديلمي أطلق رصاصة على رأس الطفل عبدالرحمن " 10 سنوات " نجل الدكتور أكرم عطران عميد كلية التربية بجامعة إب و هو يرقد الآن في غرفة العناية المركزة بالمستشفى بحالة خطرة " .. واصفا هذا العمل بالجريمة البشعة التي تكشف دموية و همجية المليشيا و استخفافها بدماء الأطفال خاصة و اليمنيين بصفة عامة.

و أضاف وزير الاعلام اليمني إن هدايا المليشيا الحوثية الايرانية للأطفال تتمثل في " السلاح و الزج بهم في الجبهات " بدلا من إلحاقهم بالمدارس و اكتشاف ابداعاتهم و تنمية مهاراتهم و معارفهم ليكونوا عدة اليمن في المستقبل.

