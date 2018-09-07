شهيد ومئات الإصابات في مواجهات مع الاحتلال شرق قطاع غزة

المصدر: وام

أعلنت مصادر صحية فلسطينية اليوم استشهاد فلسطيني وإصابة 210 اخرين خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرات سلمية خرجت في شرق قطاع غزة.

وقال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة في تصريح صحفي إن الشاب بلال خفاجة 17 عاما استشهد برصاصة في الصدر شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة خلال مشاركته بمسيرات العودة - كسر الحصار.

وأضاف القدرة ان المواجهات على الحدود الشرقية لقطاع غزة أسفرت عن إصابة 210 فلسطينيين بجراح مختلفة منها 45 بالرصاص الحي مشيرا إلى أنه تم نقل 70 اصابة للمستشفيات في قطاع غزة وبينهم 15 طفلا.

وكانت الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة استشهاد شاب 19 عاما في العناية المركزة بمجمع الشفاء الطبي متأثرا بجروح أصيب بها في 14 يوليو الماضي خلال مسيرات "العودة" شرقي جباليا.