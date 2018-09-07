قرقاش: الحوثي يلجأ للمراوغة حين يشعر بالضغط السياسي والعسكري

المصدر: البيان الالكتروني

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن أزمة وصول وفد ميليشيا الحوثي إلى جنيف للمشاركة في مشاورات السلام، لا يمكن قراءتها إلا من زاوية التعطيل وعدم الجدية و المراوغة الحوثية المتعمدة حين تشعر بالضغط السياسي والعسكري.

وقال معاليه على حسابه في "تويتر": "تعودنا من الحوثي المراوغة حين يشعر بالضغط السياسي والعسكري، وأزمة الوصول إلى جنيف واشتراط إرسال مئات الجرحى إلى الخارج عشية بدأ المشاورات لا يمكن قراءته إلا من زاوية التعطيل وعدم الجدية، بالمقابل يبرز موقف الحكومة بكل إيجابيته ومسؤوليته تجاه الحل السياسي."