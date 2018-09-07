أزمة «أونروا» تتصدر مناقشات الوزاري العربي

المصدر: القاهرة - وام

أعلنت جامعة الدول العربية عقد الدورة العادية الـ 150 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة السودان خلفاً للمملكة العربية السعودية؛ على أن يسبقها اجتماع لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين يومي الأحد والاثنين المقبلين.

وأكد محمود عفيفي الناطق باسم الأمين العام للجامعة في تصريح، أمس، أن هذه الدورة تكتسب أهمية كبيرة؛ نظراً للتطورات التي تشهدها الأوضاع في المنطقة، ومحاولات إنهاء دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، بالإضافة إلى التحضيرات الخاصة بالمشاركة في الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقال عفيفي، إن قضية اللاجئين في ضوء ما تتعرّض له وكالة «أونروا» من حملة ممنهجة، سوف تتصدر عنوان جلسة خاصة لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب بناءً على طلب الأردن يتحدث خلالها المفوض العام للوكالة بيير كرينبول، كما أن موضوع وقف المساهمات الأميركية في ميزانية الوكالة سيحتل حيزاً كبيراً من المناقشات خلال اجتماع وزراء الخارجية.

وكشف عفيفي عن أن هناك اتصالات عربية تجرى حالياً للنظر في كيفية التعامل مع الموقف، مشيراً إلى أن الأطراف الدولية المعنية بالقضية الفلسطينية أبدت خلال الأسبوع الماضي استعدادها لتقديم مساهمات للوكالة. وأوضح، أن هناك بنوداً سيتم مناقشتها خلال اجتماع مجلس الجامعة؛ على رأسها تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع في سوريا وليبيا واليمن.