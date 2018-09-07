عملية لتعقب خلايا «داعش» في ديالى العراقية

المصدر: بغداد - البيان

أعلن مصدر عسكري في محافظة ديالى، أمس، عن انطلاق عملية عسكرية لتعقب خلايا تنظيم داعش، شمال ناحية جلولاء في المحافظة.

وقال المصدر، إن قوات أمنية مشتركة وبغطاء جوي نفذت عملية أمنية لتعقب خلايا داعش في المناطق الشمالية لناحية جلولاء، شملت الزور والطبج والإصلاح والقلعة وقرى شيخ بابا شمال شرقي بعقوبة.

وأضاف أن العملية الأمنية تهدف إلى تأمين مناطق شمال جلولاء ومنع التنظيمات المتطرفة من إيجاد موطئ قدم في المنطقة، وأسفرت عن تدمير مضافة وتفكيك عبوة ناسفة.

وفي محور نينوى، أغلقت القوات الأمنية، أمس، مغارات وأنفاقاً كان يستخدمها تنظيم «داعش» لتنفيذ عملياتهم غربي مدينة الموصل.

وذكر عسكري، أن «قوة أمنية قامت بغلق مغارات وأنفاق غرب الموصل». وأشار إلى أن المغارات «كان يستخدمها الدواعش لتنفيذ عملياتهم في مناطق الجزيرة وقرى الصجمة والدحلة وعين الجحش».