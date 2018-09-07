السراج وزيراً للدفاع.. وإعادة فتح مطار معيتيقة في ليبيا

المصدر: طرابلس، تونس - البيان

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، تولي رئيس المجلس فائز السراج، مهام وصلاحيات وزير الدفاع المفوض.

وأكد في بيان أمس، أن «القرار سيبدأ تنفيذه من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه».

من جهته، جدد اللواء السابع مشاة تأكيده محافظته على مواقعه وتمركزاته التي قال إنه حررها ممن وصفهم بـ«الميليشيات المتحصنة بالعاصمة طرابلس».

وأوضح، أنه لا يزال يبسط سيطرته بالكامل على منطقة وادي الربع وأجزاء كبيرة من منطقة عين زارة، مبيناً بأن الطريق المؤدي إلى منطقة صلاح الدين تحت السيطرة حتى مقر مصلحة الجوازات.

ولقي القائد الميداني للكتيبة 301 مشاة علي سليم مصرعه متأثراً بجراح أُصيب بها في اشتباكات طرابلس.

وأهابت لجنة الطوارئ والأزمة بجميع العاملين في مرافق الدولة، بضرورة التحاقهم بأعمالهم المكلفين بها والقيام بالمهام المسندة إليهم، كل حسب تخصصه. وأضافت أن إعلان حالة الطوارئ لا تعني التغيب عن العمل، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق المخالفين.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبد المجيد حمزة، انهيار الشبكة العامة، محذراً من دخول المنطقة الغربية بالكامل في حالة الإظلام التام نتيجة استهداف محطات التوليد ومحطات الجهد المتوسط وخطوط نقل الكهرباء.

وأعيد فتح مطار معيتيقة الدولي، الوحيد العامل في العاصمة، أمس، بعد غلقه في 31 أغسطس بسبب الاشتباكات. وقال وزير النقل ميلاد معتوق، «الرحلات ستستأنف تدريجياً».