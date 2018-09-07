التحالف يحيل نتائج عملية في الدريهمي إلى التحقيق

المصدر: الرياض - وكالات

قال الناطق الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف أحالت إحدى نتائج عمليات الاستهداف بمنطقة العمليات إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث، للنظر في احتمال وجود حادث عرضي.

وأضاف العقيد المالكي، حسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف استكملت مراجعة إجراءات ما بعد العمل للعمليات المنفذة بمنطقة العمليات ليوم الخميس 23 أغسطس (آب) الماضي.

وبناءً على ما كشفته المراجعة الشاملة، والتدقيق العملياتي، وإيضاحه من المنفذين باحتمال وقوع أضرار جانبية، وخسائر في أرواح للمدنيين، أثناء استهداف عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، بمنطقة الدريهمي في محافظة الحديدة، أحيلت كامل الوثائق المتعلقة بالحادث إلى الفريق المشترك للتقييم الحوادث للنظر فيها، وإعلان النتائج الخاصة بذلك.

وأكد العقيد المالكي التزام القيادة المشتركة للتحالف بتطبيق أعلى معايير الاستهداف، وتطبيق مواد القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بالعمليات العسكرية، واتخاذ كل الإجراءات عند وقوع حوادث عرضية، لتحقيق أعلى درجات المسؤولية والشفافية.