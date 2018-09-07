الميليشيا تفجر موقعاً أثرياً في البيضاء

المصدر: عدن - وكالات

أفادت مصادر يمنية أن ميليشيا الحوثي الانقلابية أقدمت على تفجير سرداب أثري في منطقة الرياشية بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وذكرت المصادر أن الميليشيا الموالية لإيران فجرت السرداب الذي يضم قبراً لأحد الملوك الحمريين، وعدد من المومياوات، بعد أن دمرت بوابته المنحوتة من الصخر.

وأوضحت المصادر أن الميليشيا قامت بنهب محتويات السرداب من مومياوات وتحف أثرية وتماثيل قبل أن تقدم على تفجيره. وعمدت ميليشيا الحوثي الانقلابية منذ انقلابها على الشرعية إلى تشويه وتدمير الآثار و المعالم التاريخية اليمنية بشكل ممنهج، ونهبت مئات الآثار النادرة وباعتها في السوق السوداء وهربتها إلى خارج البلاد.