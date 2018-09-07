توجّه لتأجيل الجولة الثانية من الانتخابات الموريتانية

المصدر: نواكشوط، تونس - البيان

أعلن رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بموريتانيا، محمد فال ولد بلال، أمس، أن اللجنة ستعلن نتائج الانتخابات النيابية والبلدية والجهوية مساء اليوم الجمعة، أو صباح غد السبت.

وأثار تأخر إعلان النتائج غضب عدد من الأحزاب والمرشحين، فيما برره رئيس اللجنة في تدوينة سابقة بتعقد عملية الانتخابات والظروف المناخية التي تسببت في تأخر بدء عمليات التصويت والفرز بعدد من المكاتب.

وأكد مصدر مطلع أن اللجنة المستقلة للانتخابات طلبت من الحكومة إصدار مرسوم بتأجيل الشوط الثاني من الانتخابات البلدية والجهوية والتشريعية الذي كان مقرراً في 15 سبتمبر الجاري إلى 22 منه. وبررت اللجنة طلب التأجيل بالتأخر الحاصل في إعلان النتائج النهائية من طرفها، ما يجعل الفترة المتبقية غير كافية.