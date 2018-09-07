تدريب مصري أميركي مشترك على مكافحة الإرهاب

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أفاد الناطق باسم الجيش المصري، أمس، بأنه تم إجراء تدريب لتبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب بين قوات من الصاعقة المصرية وعناصر من القوات الخاصة الأميركية، وذلك قبل يومين من انطلاق التدريب المشترك «النجم الساطع 2018».

وقال الناطق العسكري للقوات المسلحة المصرية، في بيان على صفحته الرسمية على «فيسبوك»، إن التدريب بين قوات من الصاعقة المصرية وعناصر من القوات الخاصة الأميركية يهدف إلى «توحيد المفاهيم العملياتية والتدريب على العمل الجماعي المشترك وتأهيل القوات لتنفيذ المراحل المستقبلية المخططة».

وأضاف، أن التدريب اشتمل «على عقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية في مجال مكافحة الإرهاب وطرق مكافحة العبوات الناسفة والتدريب على أعمال الإبرار الجوي والبحري والغطس الهجومي وأعمال التأمين الطبي وتنفيذ الرمايات غير النمطية بالذخيرة الحية من مختلف الأسلحة، والتدريب على اقتحام بؤرة إرهابية».

يأتي هذا بينما يستمر تدفق قوات الدول المشاركة في تدريب النجم الساطع من 8 وحتى 20 من سبتمبر الجاري إلى مصر، حيث وصلت إلى عدد من القواعد الجوية رحلات لمختلف الدول وعلى متنها الأفراد والمعدات المشاركة.