المغرب يعلن تفكيك خلية إرهابية

المصدر: وكالات

أعلنت السلطات المغربية الخميس توقيف ثلاثة أفراد يشتبه في تكوينهم خلية "موالية" لتنظيم اداعش وكانوا يخططون لتنفيذ عمليات في المملكة.

وقالت وزارة الداخلية المغربية في بيان ان الموقوفين "كانوا بصدد التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية بالمملكة بواسطة عبوات ناسفة ومواد سامة".

وأشار البيان إلى حجز أسلحة بيضاء وبذلة عسكرية و"مخطوطات تمجد الفكر المتطرف وتحرض على العنف"، إضافة إلى أجهزة إلكترونية.

وكان المشتبه بهم الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و26 سنة، ينشطون بمدينتي تطوان (شمال) وأكادير (جنوب)، بحسب البيان.

وتشير أرقام رسمية الى أن اجهزة مكافحة الارهاب تمكنت في 2017 من تفكيك تسع خلايا "ارهابية" وتوقيف 186 من عناصرها.