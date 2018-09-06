وثيقة تفضح مزاعم عدم منح تصريح لطائرة وفد الحوثي

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني صورة تصريح هبوط وإقلاع لطائرة الأمم المتحدة المكلفة بنقل وفد مليشيا الحوثي الإيرانية لحضور مشاورات جنيف 3.

ونقل المكتب الإعلامي في عدن عن الإرياني قوله في تغريدة على تويتر إن: قادة المليشيا تحاول تضليل الرأي العام الداخلي والخارجي بتبرير تنصلها عن الحضور بعرقلة استخراج الترخيص.

واعتبر وزير الإعلام في تغريدة أخرى أن ‏تنصل ‎المليشياالحوثية الايرانية من التزاماتها للمبعوث الدولي بالمشاركة والانخراط البناء في مشاورات جنيف يؤكد عدم جديتها في الحوار والعمل على احلال السلام، ومساعيها لكسب المزيد من الوقت بغرض ترتيب صفوفها، والعمل على إطالة امد الأزمة والحرب.

واختتم الوزير الإرياني سلسلة تغريداته بالقول: مساعي ‎المليشياالحوثية الايرانية لإفشال جهود المبعوث الأممي ومشاورات جنيف تنفيذ واضح لاملاءات إيران وحزب الله في تعطيل جهود الحل السياسي للازمة اليمنية، وقادة المليشيا تتحمل المسئولية المباشرة عما يترتب على ذلك من تبعات على كافة الأصعدة.

