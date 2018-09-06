محمد عسكر : تقرير حقوق الإنسان الأخير أغفل جرائم الحوثي

المصدر: أبوظبي - ماجدة ملاوي

قال محمد عسكر وزير حقوق الإنسان اليمني إن تقرير حقوق الإنسان الأخير مجحف وأغفل الكثير من جرائم الحوثي، مشيراً إلى أن الحكومة اليمنية سترد في تقرير مفصل على التقرير لتفنيد ما جاء فيه.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي انطلق قبل قليل في العاصمة أبوظبي بحضور فهد المنهالي السفير اليمني لدى الدولة.

وأضاف: ننظر بقلق إلى المظاهرات التي تشهدها بعض المناطق بسبب انهيار العملة اليمنية والتي جاءت بسبب قيام ميليشيات الحوثي بنهب 5 مليارات دولار من البنك المركزي، ونقدر جهود دول التحالف لدعم اليمن في هذا المجال للخروج من هذا الوضع الصعب.

وأدف وزير وزير حقوق الإنسان اليمني: دولة الإمارات داعم رئيسي للشعب اليمني ولن ننسى وقوفها معنا مدى الحياة.

محمد عسكر وزير حقوق الإنسان اليمني: تقرير حقوق الإنسان الأخير مجحف وأغفل الكثير من جرائم الحوثي والحكومة اليمنية سترد في تقرير مفصل على التقرير لتفنيد ما جاء فيه#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/zr5kmXukYX — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 6, 2018