الدول المضيفة للاجئين ترفض التخلي عن «أونروا»

المصدر: عمان - وكالات

قال مسؤول فلسطيني إن الإدارة الأميركية عرضت على الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين أن تتلقى قيمة الدعم المالي الذي حجبته، مؤخراً، عن وكالة الغوث الدولية «أونروا» لتقوم بتقديم الخدمات نفسها التي تقدمها الوكالة حالياً، ولكنها جُوبهت بالرفض.

ونقلت صحيفة «الغد» الأردنية عن المسؤول قوله إن الولايات المتحدة تواصلت مع الدول المضيفة وأبدت استعدادها لتقديم نفس قيمة المبالغ إليها، التي كانت تتبرع بها للوكالة، قبيل إعلانها قبل يومين عن وقفها بالكامل، وتزيد قيمتها عن 360 مليون دولار سنوياً.

وأوضح أن المقترح الذي عرضته واشنطن مشروط بالتخلي تدريجياً عن عمل الأونروا، وصولاً إلى إنهاء دورها ووجودها، بهدف إسقاط حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وأراضيهم.