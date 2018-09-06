عبدالله الثاني: الكونفدرالية مع الفلسطينيين «خط أحمر»

المصدر: عمان- وكالات

جدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، رفض بلاده فكرة إقامة كونفدرالية مع الفلسطينيين، مشدداً على أن هذا الموضوع «خط أحمر بالنسبة للأردن»، بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي.

ونقل البيان عن الملك عبدالله قوله خلال لقائه متقاعدين عسكريين ومحاربين قدامى: «نسمع كل عام عن موضوع الكونفدرالية، وجوابي، كونفدرالية مع مين؟ هذا خط أحمر بالنسبة للأردن».

وأضاف، «الكل يعلم موقف الأردن القوي والشجاع في هذا الموضوع، وليس عندي خوف من أي مؤامرة على الأردن من وضع القضية الفلسطينية»، مؤكداً أن موقف الأردن ثابت وراسخ، وأنه لا بديل عن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وأن أي طرح خارج هذا الإطار لا قيمة له.