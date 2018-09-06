انفجار عرضي في مقر شرطة غزة

المصدر: غزة- وكالات

استشهد شرطي فلسطيني، مساء أمس، في انفجار عرضي داخل المقر العام للشرطة الفلسطينية في مدينة غزة.

وقال الناطق باسم الصحة في غزة، إن مواطناً فلسطينياً استشهد في انفجار وقع داخل مقر الشرطة بغزة، ونقل جثمانه إلى مشفى الشفاء نافياً وقوع إصابات أخرى.

من جهتها، قالت وزارة الداخلية في غزة، إن المقدم عبد الرحيم عباس (42 عاماً) من إدارة المتفجرات استشهد في الانفجار العرضي. وأوضحت في بيان صادر عنها، أن الانفجار ناجم عن اشتعال مواد متفجرة أثناء المعاينة والفحص، وقد تمت السيطرة على الحريق الذي خلفه الانفجار من قبل قوات الشرطة والدفاع المدني.