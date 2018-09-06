عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

اقتحم عضو الكنيست اليميني المتطرف إيهودا غليك، من حزب الليكود، بصحبة عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى مع عشرات المستوطنين المتطرفين، وتحت حراسة مشددة من الوحدات الخاصة في شرطة الاحتلال.

وقالت مصادر فلسطينية إن المتطرف غليك قاد الاقتحام من جهة باب المغاربة الخاضع لسيطرة الاحتلال، وأدى صلوات تلمودية قبالة صحن قبلة الصخرة المشرفة مع عشرات المستوطنين المتطرفين الآخرين.

وأكدت مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 117 مستوطناً متطرفاً، من بينهم 30 طالباً من طلبة المعاهد الدينية التلمودية، يتزعمهم عضو الكنيست المتطرف إيهودا غليك، اقتحموا المسجد الأقصى.