داعشي ينثر «الدولارات» خلال مطاردته في الموصل

المصدر: بغداد - البيان

لم يجد أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي طريقة لمحاولة إيقاف عملية مطاردة أمنية للقبض عليه سوى نثر الدولارات خلفه، لكن دون جدوى.

وأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، عن القبض على أحد ممولي تنظيم داعش شمال الموصل. وذكرت المديرية في بيان، أنه «بناءً على معلومات استخباراتية تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية من القبض على أحد ممولي تنظيم داعش الإرهابي في منطقة قرب جبل بادوش شمال مدينة الموصل».

وبينت أنه أثناء المطاردة كان الإرهابي يقوم برمي مبالغ من المال (دولارات) بقصد إشغال مطارديه بها، ولكن هذه الحيلة باءت بالفشل، واستمروا بملاحقته حتى تم القبض عليه وضبطت بحوزته قوائم بالتجهيزات التي كان ينوي شراءها لداعش مع مبلغ من المال بالعملة الأجنبية يقدر بـ 1300 دولار، علماً أن المومأ إليه مطلوب للقضاء وفق أحكام المادة 1/‏4 إرهاب.

وما زالت بعض خلايا داعش متخفية في المناطق التي كان يسيطر عليها التنظيم في الموصل، حيث تسن القوات الأمنية العراقية حملات أمنية خاطفة للقبض على المطلوبين. وتعد واقعة رمي الدولارات من أجل إشغال عناصر الأمن الأولى من نوعها في حملات المطاردة.

وكانت قيادة عمليات نينوى أعلنت، أول أمس، عن اعتقال وزير مالية داعش ومسؤول زرع العبوات الناسفة في المحورين الشمالي والشرقي للموصل. كما عثرت على مقبرة جماعية تضم جثث نحو 100 داعشي أعدمهم التنظيم غرب الموصل، حيث إن تنظيم داعش أعدم المئات من عناصره، بسبب خلافات داخلية خلال فترة سيطرته على الموصل.