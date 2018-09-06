الجزائر تتعهد بالقضاء على «الكوليرا» خلال 10 أيام

المصدر: الجزائر - وكالات

أعلن وزير الصحة الجزائري، مختار حسبلاوي أنه سيتم القضاء على وباء كوليرا في بلاده في غضون 10 أيام، وفقاً لتقارير صحفية أمس.

وقال حسبلاوي إن داء الكوليرا تحت السيطرة، وإنه سيتم الإبقاء على نظام اليقظة حتى يتم تحديد الأسباب الحقيقية وراء ظهور هذه الحالة الصحية الطارئة.

ونقلت صحيفة «النهار» عن الوزير الجزائري قوله إن الوضعية تحت السيطرة، مشيراً إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة جديدة مشتبه فيها.

وأكد أن المرض انتشر في 6 ولايات، وتم وضعها تحت الرقابة الصحية المركزة، منوهاً بأن مصالح وزارة الصحة اتخذت العديد من الإجراءات بالتنسيق مع وزارة التربية لنشر قواعد النظافة بين تلاميذ المدارس.

وطالب حسبلاوي وحدات الكشف المدرسي بوضع برامج وقائية لحماية التلاميذ وتلقينهم كيفية الوقاية من كل الأمراض المتنقلة والخطيرة، حيث توجد 1829 وحدة كشف عبر الجزائر، تغطي 27 ألف مؤسسة تربوية للمراحل المختلفة.

وقال الوزير إنه تم التنسيق مع وزارة التربية من أجل اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية التلاميذ، وتدعيم قواعد النظافة بصيانة وتطهير الخزانات والصهاريج ودورات المياه تحسباً للعام الدراسي الجديد.