فتح تحقيق في «إهانة» فرنسي لعلم المغرب

المصدر: الرباط - وكالات

أعلنت السلطات المغربية فتح تحقيق في إهانة مواطن فرنسي للعلم الوطني بعدما ظهر في صور جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يرتدي الراية في وضع وصف بغير اللائق.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية في المغرب، فإن الشرطة القضائية في مدينة مراكش، جنوبي البلاد، فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات التقاط الصور من قبل المواطن الفرنسي المقيم بالبلاد. وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان، أن الفرنسي البالغ من العمر 61 عاماً ظهر بصدد القيام بأفعال وإيحاءات تزدري العلم الوطني، وهو ما استدعى إخضاعه لبحث قضائي.

وأشار البلاغ إلى أن التحقيق جار في الوقت الحالي مع المشتبه فيه بشأن «الأفعال الإجرامية» لأجل تحديد خلفيات التقاط الصور وترويجها، بينما سيجري التقديم للنيابة العامة في وقت لاحق بعد انتهاء البحث.